Салехард, , 05:19 — REGNUM Салехард старается добиться звания Новогодней столицы России. Пока что этот город — столица Ямала, где торжественно зажгли огни на главной праздничной ёлке региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

На площади возле молодёжно-развлекательного комплекса «Полярис» прошло красочное театрализованное представление. Ямальцы произнесли пожелание, чтобы Салехард стал Новогодней столицей России и записали его на видео. Дед Мороз появился со свитой на площади, чтобы пригласить жителей города на большой хоровод вокруг красавицы-ёлки.

Как отметил глава Салехарда Алексей Титовский, чтобы стать Новогодней столицей России всем жителям города надо постараться.

«Город должен быть благоустроен, должна быть развита туристическая и транспортная инфраструктура не только в самом городе, но и за его пределами. Жители Салехарда должны быть готовы к приезду огромного количества гостей, в том числе из заграницы», — отметил глава столицы Ямала.

Отметим, что Новогодней столицей России 2020 года стала Рязань.

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