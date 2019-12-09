Якутск, , 04:08 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии Павел Ксенофонтов подготовил изменения в устав Якутска — он считает, что нужно добавить ещё одно название для города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Проект депутат опубликовал на своей станице в Facebook. По его мнению, к названию Якутска нужно добавить для восстановления исторического самоназвания — город Туймаада (Туймаада куората).

Павел Ксенофонтов свои предложения направил председателю Якутской гордумы Альберту Семенову и главе Якутска Сардане Авксентьевой.

Жители Якутии разделились в мнениях по поводу такой инициативы. Одни согласны с депутатом, другие считают, что это пиар-ход:

«Есть вещи, которые нельзя делать, даже ради пиара».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин провёл заседание Совета по русскому языку. Участники заседания обсудили вопросы реализации федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», популяризацию русского языка и литературы за рубежом.