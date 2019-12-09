Владивосток, , 04:06 — REGNUM Таможенная служба Владивостока получила официальное распоряжение о продлении моратория на кнопку ЭРА-ГЛОНАСС на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Владивостокской таможни, машины начали оформлять в пятницу, 6 декабря. В этот день было зарегистрировано 266 пассажирских таможенных деклараций на товар, выпущено 515 ПТД, пишет PrimaMedia.

«В пятницу отработали большой объём транспортных средств. Было зарегистрировано 266 ПТД, выпущено 515, в это количество входят и машины, которые были зарегистрированы в среду-четверг. Учитывая, что обычно регистрируем и выпускаем около 350−400 ПТД, объём действительно большой», — сообщил представитель таможни.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением продлил действие моратория на временный порядок ввоза праворульных машин, предусматривающий обязательную установку кнопок ЭРА-ГЛОНАСС.