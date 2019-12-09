Омск, , 03:23 — REGNUM В омские школы искусств до конца 2019 года поступит 21 пианино, приобретённое в рамках нацпроекта «Культура». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

Первые два пианино уже получили школы искусств № 1 и № 2.

По словам директора детской школы искусств № 2 им. А. А. Цыганкова Натальи Пшиковой, новый инструмент очень хороший.

Для Омской области инструменты изготовила фабрика «Тульская гармонь». Стоимость одного пианино — 370 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, школы искусств Кузбасса получили 82 пианино за счёт федерального бюджета.