Лос-Анджелес, США, , 03:35 — REGNUM Американский актер Рене Обержонуа, который прославился благодаря своей роли в фантастическом телесериале «Звездный путь: Глубокий космос 9», умер в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет. Об этом 9 декабря сообщает Associated Press.

Причиной смерти Обержонуа стало онкологическое заболевание. Актер снялся в двадцати пяти фильмах и нескольких десятках сериалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в возрасте 82 лет ушел из жизни американский актер Рон Либман, сыгравший в популярном комедийном сериале «Друзья».

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