Москва, , 22:27 — REGNUM Энергетическая ценность рациона для людей старше 60 лет не должна превышать 2,3 тыс. калорий для мужчин и 2 тыс. калорий — для женщин. Об этом 8 декабря сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Данные значения связаны с тем, что в организме пожилого человека происходят различные изменения, связанные с нарушениями толерантности к глюкозе и снижением толерантности к насыщенным жирным кислотам, уменьшается интенсивность основных пластических процессов.

Исходя из этого необходимо снижать калорийность блюд, но, одновременно с этим, соблюдать дробное 4-х — 5-ти разовое питание и употреблять в пищу продукты, богатые аминокислотами, витаминами (особенно С, Е, А, которые обеспечивают защиту клеток, и В12, фолата, В6, снижающие риск развития атеросклеротического процесса), пищевыми волокнами, а также различными микроэлементами — кальцием, калием, магнием, железом, цинком, хромом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в среднем один житель России потреблял 2651,5 ккал в сутки. Меньше всего калорий по итогам прошлого года потребляли в Рязанской области (2180,1 ккал), Хабаровском крае (2182,9 ккал), Тамбовской области (2228,7 ккал), Камчатском крае (2230,4 ккал) и Москве (2261 ккал).

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