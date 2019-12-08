Москва, , 21:52 — REGNUM В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей. Об этом 8 декабря сообщил Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Глава СК РФ также отметил, что только за первые девять месяцев текущего года в суды передано 6468 уголовных дел об 11 664 коррупционных преступлениях, из которых 30% — это преступления, связанные с дачей и получением взяток, 15% — с мошенничеством, присвоениями и растратами.

«Перед судом предстали 6902 обвиняемых, среди которых 3952 должностных лица, в том числе 752 сотрудника органов внутренних дел, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 — ФССП России», — уточнил Бастрыкин.

Согласно данным СК РФ, в России по сравнению с 2018 годом снизилось количество обвиняемых из числа сотрудников МВД, ФСИН, ФТС и ряда других ведомств на 5—10%.

Он подчеркнул, что основная задача, которая стоит перед ведомством — возмещение в пользу государства причиненного ущерба, а не лишение свободы фигурантов уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным заместителя начальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Севастьянова, в России за восемь месяцев 2019 года сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 18,4 тыс. преступлений коррупционной направленности. При этом более трети из них (5,5 тысячи) совершенны в крупном или особо крупном размере.

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