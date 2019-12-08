Москва, , 20:01 — REGNUM У правительства Москвы нет планов по дальнейшему расширению границ города. Об этом 8 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Я вам ответственно заявляю, таких планов нет. Дай Бог нам с Новой Москвой справиться», — заявил глава города.

Собянин подчеркнул, что инфраструктурное развитие Новой Москвы, включая построенные новые дороги, метро, парковые зоны и созданные рабочие места, уже приносит в бюджет в столицы прибавку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете распространилась новость о том, что планируется присоединение к Москве Калуги. В столичном Стройкомплексе назвали ее «фейковой» и подчеркнули, что правительство Москвы не имеет планов по расширению границ города. Последнее масштабное расширение границ Москвы было реализовано в 2011—2012 годах, тогда ее площадь увеличилась в 2,4 раза за счет территорий в направлении Калужской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы прокомментировали «планы» по присоединению Калуги