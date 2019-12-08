Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 19:50 — REGNUM На Ямале глава Пуровского района Андрей Нестерук извинился перед жителями Тарко-Сале за срыв сроков по открытию общественной бани. Сожаления он высказал в в своём аккаунте в сети Instagram.

Общественная баня в Тарко-Сале была закрыта на ремонт весной 2019 года и должна была открыться в середине декабря.

По словам Андрея Нестерука, строители не уложились в срок из-за сложности в прохождении процедур торгов, «без которых сегодня невозможно и гвоздя забить».

Глава Пуровского района сообщил, что подрядчик обещает не подвести и сдать объект к Новому году.