Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 19:18 — REGNUM На Ямале построят школу-интернат с шумоподавлением. Объект рассчитан на 800 мест и будет сдан в третьем квартале 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Школа — интернат строится для детей тундровиков в Ямальском районе. Как отметил председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, данное учебное заведение уравняет детей тундры и городских школьников по доступности инновационных средств обучения.

Большое внимание при проектировании объекта было уделено шумоподавлению. Шум — это источник быстрого утомления и снижения концентрации у детей. Поэтому при строительстве используются особые материалы, по каждому помещению сделан акустический расчёт.

Двери в школе будут открываться с использованием ключ-карты, вокруг здания возведут ограждение с электронным доступом. Учебное учреждение будет оборудовано тёплыми полами, а также световыми датчиками присутствия и движения.

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