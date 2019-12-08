Москва, , 19:36 — REGNUM К середине недели в северных и западных районах Центральной России понизиться температура воздуха, а на дорогах образуется гололедица. Об этом 8 декабря сообщает портал Метеовести.

Синоптики предупреждают, что в понедельник и вторник ожидается ветреная и сырая погода, будет идти слабый дождь, а порывы ветра могут достигать 10−15 м/с. Температура будет держаться в плюсовых значениях, на 6−7 градусов выше климатической нормы.

В ночь на среду ливень сменит мокрый снег из-за приближения холодного атмосферного фронта, температура установится в нулевых значениях.

Начиная со среды и вплоть до субботы, погода начнет улучшаться, будет солнечно и морозно. Осадков не ожидается.

«Под утром ожидаются морозцы до −3…−8°, а после полудня не выше 0…-5°, что близко к многолетней норме, но по-прежнему немного (1−2°) не дотягивает до неё», — сообщают метеорологи.

Однако в воскресенье на Центральную Россию вновь надвинется атлантический циклон, который принесет с собой снеговые тучи и тепло. Так, среднесуточная температура в столице России будет выше климатической нормы на 5−6 градусов. Минимальная температура в ночные часы будет опускаться до минус — 2 градусов, днем ожидается около 0 градусов.

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