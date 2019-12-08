Эр-Рияд, , 19:04 — REGNUM Власти Саудовской Аравии отменили разделение по признаку пола, прежде необходимое для посещения ресторанов и прочих учреждений общественного питания, об этом 8 декабря сообщает Reuters.

Ранее в королевстве при посещении ресторанов было запрещено незамужним женщинам заходить тем же входом, что и семейным парам или мужчинам, теперь этот запрет становится не обязательным.

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман проводит активную политику, направленную на модернизацию консервативного общества Саудовской Аравии.

В числе мер, недавно введенных в королевстве — отмена запрета на вождение автомобиля для женщин, открытие кинотеатров, сокращение полномочий религиозной полиции.

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