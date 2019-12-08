Москва, , 18:50 — REGNUM Москва была построена не как город, в котором будет миллионы автомашин. Об этом 8 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, Москва не может вместить в себя миллионы машин, так как генплан города изначально предполагал несколько крупных автомагистралей, которые ведут в центр города. Однако, это не означает, что над развитием автотранспортной инфраструктуры не нужно работать. В качестве примера мэр привел реконструкцию почти всех развязок на МКАД, которые позволили автомобилистам попасть в любой район столицы, минуя ее центр.

Он прокомментировал вопрос ценообразования на платные парковки в столице, стоимость часа которой достигает 380 рублей. Так, цены на парковочные места за час увеличиваются тогда, когда на них не хватает свободных мест. Какие-либо специальные расчеты стоимости не производятся.

Собянин подчеркнул, что все средства, собранные за счет организации платных парковок, возвращаются москвичам, так как идут в бюджеты районов, которые их расходуют на благоустройство.

«Центральный бюджет Москвы от этого ничего не получает», — заявил он.

Напомним, протяженность дорог Москвы составляет 3600 км, при этом обеспеченность российской столицы улично-дорожной сетью в два-три раза ниже, чем у любого другого мегаполиса мира. В среднем площадь территории Москвы, которую занимают дороги, всего 8%, на периферии показатели снижаются до 2 — 3% при европейской норме 15 — 20%.

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