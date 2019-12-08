Кемерово, , 18:16 — REGNUM С 2 января 2020 года авиакомпания S7 пять раз в неделю будет выполнять вечерний рейс (в 18:50 по местному времени) из Кемерова в Новосибирск, где будет осуществляться пересадка на самолёты в Москву, Пекин, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск и Иркутск. Об этом 8 декабря сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что ранее прямое авиасообщение между столицей и Кемерово было отменено перевозчиками из-за отсутствия рентабельности. Однако, многие жители региона обращались к нему с просьбой о их восстановлении.

«Мы приняли программу субсидирования региональных перелётов и с 2020 года самолёты из Кемерова будут летать в Кызыл, Абакан, Казань и Красноярск», — отметил глава региона.

Пока договоренность достигнута с S7 о рейсах с пересадкой в Новосибирске, которые не должны быть дороже прямого сообщения из Кемерово.

Цивилёв подчеркнул, что к вопросу о прямых вечерних вылетах в Москву вновь вернутся летом 2020 года.

«Авиаперевозчики проанализируют вечерний пассажиропоток на Москву. Летом, с учетом этих данных, мы вернемся к вопросу организации прямого рейса из Кемерова», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, последний регулярный вечерний рейс из Кемерова до Москвы вылетел 9 декабря 2018 года в 20:55 (время местное). Теперь из столицы Кузбасса в столицу России можно будет улететь лишь утренними самолетами. Вечерние авиарейсы осуществляли «Аэрофлот» и «Икар». Но в середине ноября сначала «Икар», а затем и «Аэрофлот» сообщили о прекращении вечернего авиасообщения между Кемеровом и Москвой. Своё решение авикомпании объяснили тем, что на вечернее время приходится самый низкий пассажиропоток.

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