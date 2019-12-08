Джакарта, , 18:16 — REGNUM Правоохранительные органы Индонезии арестовали пятерых человек, подозреваемых в браконьерстве, об этом 8 декабря сообщает Associated Press.

Задержанные подозреваются в убийстве двух беременных суматранских тигриц. Обвиняемые — четверо мужчин и одна женщина — были задержаны благодаря информации, полученной от местных жителей.

У задержанных были изъяты четыре плода и шкура взрослого тигра. Проводится проверка по поводу причастия обвиняемых к синдикату, промышляющему торговлей на диких животных.

Напомним, суматранский тигр занесен в Красную книгу, в настоящее время популяция животного оценивается в 400 особей, их численность снизилась более чем в два раза по сравнению с 1970-ми годами.

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