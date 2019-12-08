Москва, , 17:48 — REGNUM В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина скончались два подростка из-за осложнений, вызванных трансплантацией костного мозга. Об этом 8 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.

В сообщении говорится, что дети долгое время боролись с заболеванием — острым лимфобластным лейкозом. Смерть была вызвана осложнением после трансплантации костного мозга, которую сделали сразу двум пациентом.

«У обоих детей развилось серьезное осложнение — реакция трансплантат против хозяина (РТПХ). Трансплантацию костного мозга обоим пациентам проводила старая команда онкологов-гематологов, которые впоследствии уволились. С приходом в центр новой команды врачей дети получали самое современное лечение», — прокомментировали ситуацию в центре.

В НМИЦ отметили, что несмотря на то, что более 80% пациентов с данным диагнозом выздоравливают, но есть и те, кто от него погибают.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, скандалы вокруг НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина начались в октябре 2019 года, когда из НИМЦ стали увольняться врачи и медсестры, уход которых был вызван низкими заработными платами и недовольством новым руководством центра. После их обращения к президенту России Владимиру Путину была проведена внеплановая проверка работы центра, которая показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.

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