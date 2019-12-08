Москва, , 17:00 — REGNUM Повышение заработных плат педагогам должно быть обеспечено из федерального бюджета в том случае, если регион не может самостоятельно изыскать возможности для осуществления этой инициативы. Об этом 8 декабря сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) в интервью изданию RT.

«Если у региона не хватает денег на их обеспечение, федеральный бюджет должен помочь, у него для этого все возможности есть. Например, в этом году ожидаемый профицит — 3 трлн рублей», — подчеркнул он.

Однако, если регион располагает необходимым бюджетом, то власти субъекта могут утвердить более высокие ставки оклада для педагогов.

Смолин также напомнил, что в июле депутаты Государственной думы по итогам расширенных слушаний приняли постановление, согласно которому базовый оклад педагогического работника должен быть не менее 70% от средней заработной платы по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпросвещения подготовило и направило в Минтруд предложения по выравниванию зарплат педагогам в субъектах страны, так исследование показало, что оклады учителей сильно отличаются в зависимости от региона. В свою очередь в Совете Федерации предложили разработать и внедрить единую систему оплаты труда учителей.

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