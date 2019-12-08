Москва, , 16:49 — REGNUM В Москве на следующей неделе погода больше будет соответствовать началу ноября, сообщила 8 декабря RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, существенно характер погоды меняться не будет, погоду по-прежнему будут определять атлантические циклоны.

«Погода больше будет соответствовать началу ноября, нежели началу декабря», — добавила Позднякова.

Так, среднесуточная температура в столице России будет выше климатической нормы на 5−6 градусов. Минимальная температура в ночные часы будет опускаться до минус — 2 градусов, днем ожидается около 0 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вероятность выпадения снега в Москве в новогоднюю ночь составляет около 34%, вероятность отсутствия снега — 34%, остальное приходится на дождь и мокрый снег, однако точный прогноз пока дать нельзя.

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