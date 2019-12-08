Сургутский район, Югра, , 16:30 — REGNUM В Югре появился блогер, который обрёл популярность в интернете своими видео о быте народа ханты. Его ролик об экстремальной рыбалке в — 38 градусов мороза собрал на YouTube полтора миллиона просмотров, сообщает «Югра-ТВ».

Владимир Айваседа из Сургутского района выкладывает в своём блоге о жизни в стойбище: как обращаться со снегоходом или поймать югорского «крокодила» — большую щуку. Его подписчиками являются люди из разных уголков мира.

Но чтобы снимать жизнь в стойбище в зимнее время, Владимиру Айваседа требуется специальное оборудование. Кое-что он приобрёл в кредит, но чтобы широко пропагандировать кочевую жизнь представителей народа ханты, ему требуется более профессиональная аппаратура.

Блогер мечтает её приобрести на средства губернаторского гранта. Очень выручило бы его IT-стойбище. А пока хантыйская звезда YouTube ездит монтировать свои ролики о традиционном образе жизни своего народа в Когалым.