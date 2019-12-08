Калининград, , 15:52 — REGNUM В Кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне вышли российские парусники «Седов» и «Крузенштерн» из порта в Калининграде. Об этом 8 декабря сообщил медиацентр кругосветки.

Торжественная церемония проводов парусников в экспедицию состоялась 7 декабря в морском рыбном порту Калининграда. Выход в открытое море был отложен из-за сильного ветра и дождя. 8 декабря капитаны судов уловили момент снижения силы ветра и вывели суда в открытое море по Калининградскому морскому судоходному каналу.

«Крузенштерн» направился в Испанию, он прибудет в испанской порт Санта-Крус де Тенерифе 25 декабря. «Седов» прибудет 31 декабря в испанский Лас-Пальмас, где экипаж корабля встретит Новый год.

На учебно-парусных судах Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота в экспедицию отправились более 230 курсантов из учебных заведений Калининграда, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского. Среди курсантов 18 представительниц прекрасного пола.

Кругосветная экспедиция началась 1 ноября, в этот день навстречу судам из Калининграда вышло парусное судно «Паллада», которое вместе с парусником «Седов» совершит кругосветное путешествие, а барк «Крузенштерн» отправился в трансатлантическую экспедицию. За время плавания трём судам предстоит пройти почти 100 тысяч морских миль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выходе в кругосветную экспедицию во Владивостоке парусного судна «Паллада».

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