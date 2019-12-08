Казань, , 15:09 — REGNUM Межрайонная природоохранная прокуратура Татарии в ходе проверки выяснила, что Аксубаевский молочный завод длительное время сливал в реку Малый Черемшан производственные стоки, не прошедшие надлежащую очистку. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По данным ведомства, для сброса в централизованную систему канализации населенного пункта стоки завода являются недостаточно очищенными, что может привести к нарушению работы местных очистных сооружений.

В результате прокуратура обратилась в суд, которые обязал предприятие прекратить сброс сточных вод в реку, а также организовать механизм сброса стоков, исключающий загрязнение водных объектов и сети канализации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля местный житель обнародовал в соцсетях видеоролик о «молочной» реке, чем привлёк внимание к проблеме, которая, как оказалось, появляется не в первый раз. Министерство экологии и природных ресурсов Татарии после появления жалоб инспектировало местность и выявило источник загрязнения. Аксубаевский завод демонтировал сбросную трубу и пообещал запустить локальные очистные сооружения.