Нижнекамск, Татария, , 14:55 — REGNUM В Нижнекамске в связи с залповыми выбросами, которые были зафиксированы несколько раз в сентябре текущего года, возбудили уголовное дело. Об этом стало известно в управлении МВД по Нижнекамскому району Татарии.

Дело возбуждено по статье «Загрязнение атмосферы». Фигуранты дела — физические или юридические лица — пока неизвестны, сообщает издание inkazan.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре жители города неоднократно и массово жаловались на зловонные выбросы. В частности, это было два воскресенья подряд — 8 и 15 сентября. По данным минэкологии республики, в городе с 8 по 9 сентября фиксировалось превышение в воздухе ПДК (предельно допустимой концентрации) по этилбензолу в 11 раз. Превышение ПДК по сероводороду — в 2,9 раза. Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сказал, что эта ситуация — «предел допустимого». Он добавил, что разобраться в ситуации — это принципиальный вопрос.

Неделей ранее Управление Роспотребнадзора по Татарии в течение 2019 года выявило 18 случаев превышения ПДК (предельно-допустимой концентрации) вредных веществ в городском воздухе. В частности, были превышения ПДК по диоксиду азота, дигидросульфиду, оксиду углерода, формальдегиду, гидроксибензолу, дихлорметану. В ведомстве уточняли, что в 2019 году к административной ответственности привлечены ООО «Татнефть-АЗС», ООО «Бахетле Агро», ПАО «Нижнекамскнефтехим».

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