Нефтеюганск, Югра, , 13:44 — REGNUM В югорском городе Нефтеюганске три десятка обманутых дольщиков ООО «Артель» вышли 8 декабря 2019 года на согласованный митинг. Об этом сообщается в паблике «Это Юганск, детка», где опубликовано видео с протестного мероприятия.

Дольщики жалуются, что строительство дома микрорайоне № 16а заморожено до признания ООО «Артель» банкротом. Против директора фирмы в апреле 2019 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, но судебное разбирательство не движется.

Тем временем у обманутых дольщиков копятся долги, им негде жить, стройка стоит. А власти ХМАО и города лишь обещают решить проблему долевого долгостроя.

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