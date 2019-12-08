Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Продавец утверждает, что эта монета уникальна, так как она обладает редчайшим дефектом — разворотом оттиска аверса относительно реверса на 90 градусов. Эта монета была отчеканена в 2016 году.

«Очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов (редкость именно в повороте на 90 градусов!)», — — пишет владелец объявления.

Продавец уверен, что монетапредставляет собой ценность для коллекционеров. Кроме того, петербуржец предлагает обмен монеты, но не указывает, на что именно.