Москва, , 13:37 — REGNUM Турникеты начали закрывать на Московских центральных диаметрах (МЦД) после двух недель бесплатного проезда. Об это 8 декабря сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании в своём Twitter.

В сообщении поясняется, что перед окончанием периода бесплатного проезда, который будет завершён 9 декабря, компания запустила масштабное тестирование системы оплаты проезда. Это делается для того, чтобы у пассажиров не возникало проблем с оплатой проезда в будущем.

Каждое устройство, установленное для оплаты проезда на МЦД, будет проверено на корректность и стабильность работы. Тестирование началось с Белорусского вокзала и охватит все четыре направления — Савеловское, Белорусское, Курское и Рижское.

Тестирование прошло в три этапа, в ходе которых будут перенастроены турникеты и валидаторы на всех станциях. 8 декабря начался завершающий этап тестирования системы оплаты, на станциях закрывают турникеты. Для прохода пассажирам нужно использовать либо соцкарту москвича, либо «Тройку», либо «Тройку-Стрелку», при этом списаний с карты до 9 декабря не будет. На станциях дежурят сотрудники на случай затруднений при проходе через турникет у пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщалось, что с момента запуска движения поездов на МЦД новым видом транспорта воспользовались 7,5 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Увеличение пассажиропотока на МЦД превысило ожидания – дептранс Москвы