Нижний Новгород, , 11:52 — REGNUM В связи с проведением фестиваля «Горьковская ёлка-2020» движение транспорта в центре Нижнего Новгорода будет ограничено с 7 декабря до 12 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

В частности, маршрут троллейбусов будет сокращен до площади Свободы. Площадь Минина и Пожарского частично будет перекрыта. Практически все автобусы будут двигаться по улице Варварской и по чрезвычайно загруженной улице Пискунова в оба направления.

Кроме того, с 28 декабря по 8 января будет перекрыт и Георгиевский съезд.

ИА REGNUM напоминает, площадь Минина и Пожарского является не только центральной площадью Нижнего Новгорода, но и крупной транспортной развязкой, въезд на которую осуществляется с трёх направлений. Регулярно во время проведения городских мероприятий жители центра и нижегородцы, которые здесь работают, вынуждены планировать пути объезда, поскольку центр города сковывают огромные пробки. Во время проведения чемпионата мира по футболу и при подготовке к нему площадь Минина была перекрыта почти три месяца, поскольку здесь была организована фан-зона, что значительно затрудняло движение транспорта на прилегающих улицах.