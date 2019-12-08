Петрозаводск, , 11:40 — REGNUM С 11 по 14 декабря 2019 года в Республике Карелия при поддержке Федерального агентства по туризму и Управления по туризму республики состоится Международный Рождественский форум зимних видов туризма, сообщается на официальном портале Ростуризма.

Как утверждают организаторы, цель форума — выработать новые предложение в сфере как въездного туризма, так и выездного, а также обменятся опытом в развитии регионов. Официальная часть мероприятий включает в себя презентацию туристского календаря событий Карелии на 2020 год, а также экскурсию по Петрозаводску и в вотчину карельского Деда Мороза Талви Укко, и гастрономический фестиваль «Кухня зимней Карелии».

Сообщается, что в форуме смогут принять участие представители органов власти в сфере спорта, культуры и туризма, иностранные гости, представители общественных организаций и объединений и, конечно, представители турбизнеса.