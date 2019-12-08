Москва, , 11:32 — REGNUM Многие туроператоры отметили, что в декабре 2019 года спрос на разнообразные турпродукты ниже, чем в прошлом году и в предыдущие месяцы — несмотря на множество крайне выгодных предложений, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Это ощущение в большей степени субъективно, однако многие все равно его разделяют — так, в профессиональных чатах делятся: «у меня вообще тишина, причем такая ситуация ужасная впервые за 10 лет», «не только у вас». Но объективно серьезного спада нет: по данным Объединенной сети ТБГ и «Горячие туры», продажи этого декабря сопоставимы с продажами в прошлом декабре.

Как утверждают эксперты, даже если продажи пока остаются скромными, это абсолютно нормально. Юлия Высоцкая, директор департамента развития ТБГ, утверждает: «Первая половина декабря — всегда затишье. Для всех туроператоров — это период, когда нужно активнее продавать, делать какие-то спецпредложения. В конце месяца спрос может резко возрасти».