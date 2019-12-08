Сочи, Краснодарский край, , 11:20 — REGNUM Курорт «Роза Хутор» откроет новый сезон 2019/2020 раньше запланированного на 8 дней — 13 декабря, вместо 21 раннее, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

На официальном сайте курорта содержится сообщение следующего содержания: «в связи с благоприятными погодными условиями «Роза Хутор» принял решение открыть сезон катания уже 13 декабря». Сотрудники поясняют, что, несмотря на раннее открытие, основной праздник пройдет 21 декабря. Ожидается, что мероприятие «откроет действующий бургомистр «Роза Хутор» известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева», а вечером на сцене выступит знаменитая группа Burito.

Добавим, что первую неделю — с 13 декабря по 19 декабря, желающие смогут воспользоваться специальным тарифом «Первый снег» на ски-пассы.