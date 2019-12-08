Курган, , 10:37 — REGNUM Из Курганской области с января по ноябрь 2019 года, по решению суда, за пределы России выдворены 136 иностранцев. Это на 20 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Зауралью.

В основе своей миграционное законодательство нарушают граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Египта, Азербайджана, Украины, Молдавии и Китая.

Отмечается, что в полицейский центр временного содержания иностранных граждан за 11 месяцев 2019 года отправлены 168 иностранцев, нелегитимно находящихся в России.

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