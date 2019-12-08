ш. Флорида, , 10:13 — REGNUM Модный дом Gucci продолжает борьбу с компаниями, продающими поддельные товары под его именем. Об этом сообщает Women's Wear Daily.

Известно, что в суды США уже были поданы претензии более чем к тридцати сайтам, распространяющим фейковые товары и присваивающим зарегистрированную торговую марку. Модная компания запрашивает огромную сумму для компенсации ущерба — 2 миллиона долларов за каждый проданный фальшивый товар. Однако наказать преступников будет крайне сложно, так как большинство интернет-ресурсов зарегистрированы на неизвестные компании.

Gucci заявляют о том, что тратят огромные суммы на восстановление деловой репутации. Многие предметы выглядят как настоящие вещи бренда, но заметно отличаются по качеству, что безусловно снижает доверие клиентов к марке, поэтому модный дом решил покончить с мошенниками.