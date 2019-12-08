Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Снегопад, начавшийся в Петербурге в ночь на воскресенье, 8 декабря, сопровождаемый сильным ветром, резко осложнил дорожную ситуацию в регионе. Дорожники заняты обработкой магистралей и призывают водителей к острожности.

Как сообщило ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающее за состояние федеральных трасс, минувшей ночью только в расчистке КАД Санкт-Петербурга (федеральная трасса А-118) было использовано 42 комбинированных дорожных машины.

«На обработку покрытия КАД за минувшие сутки израсходовано 129 тонн противогололедных материалов (технической соли)», — подсчитали дорожники.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, проявлять максимальную внимательность, выезжать на подготовленных к движению в зимних условиях автомобилях.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 8 декабря в Санкт-Петербурге будет идти дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный 8−13 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха +1…+4 градуса.