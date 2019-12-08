Цхинвал, , 09:47 — REGNUM В единственном вузе Южной Осетии — Юго-Осетинском государственном университете имени А. А. Тибилова 7 декабря завершился открытый чемпионат по шахматам. Об этом сообщает агентство «Рес».

Сообщается, что в турнире приняли участие 20 шахматистов разных возрастов. За звание лучшего боролись как ведущие шахматисты республики, так и юные таланты.

«До последнего тура у нас сохранялась интрига, шла борьба за призовые места», — рассказал журналистам президент Федерации шахмат республики Георгий Шавлохов.

Победил на соревнованиях Алан Сиукаев, второе место досталось Ирбегу Тибилову, а третье занял Георгий Шавлохов.

«Соревнования прошли на хорошем уровне, были сильные соперники, но помогла удача и я стал победителем. Хочу выразить слова благодарности всем организаторам открытого чемпионата», — сказал Сиукаев.

Победитель, которому уже за 40 лет, рассказал, что шахматами увлекается с десятилетнего возраста.