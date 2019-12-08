Москва, , 09:05 — REGNUM В течение суток в столичном регионе будет сохраняться «жёлтый» уровень погодной опасности. Потенциальная опасность будет связана с гололедицей. Об этом сообщает Гидрометцентр России на своем сайте.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Синоптики прогнозируют устойчивую гололедицу с 12:00 воскресенья до 12:00 понедельника.

Напомним, по прогнозам в столице 8 декабря ожидалась температура воздуха до +2 °С. Кроме того, сообщалось о превышении температурной нормы на 12—14 °C.

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