Курган, , 07:55 — REGNUM В Кургане борются с гололёдом тремя видами смесей — песко-соляной, фракцией из песчано-щебеночного отсева и технической поваренной солью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Песчано-щебеночная смесь увеличивает сцепление автомобильных шин с дорожной поверхностью, а тротуары — для пешеходов. Песко-соляная смесь плавит снег. Техническая соль является наиболее эффективным средством для борьбы с гололёдом, так как снижает температуру замерзания снега.

Как сообщает городской департамент развития хозяйства, в Кургане чаще всего используется соль, которая безопасна для жителей города и животных.