Екатеринбург, , 07:19 — REGNUM Брат убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика находится в психиатрической больнице. Об этом пишут местные СМИ.

В частности, такие данные приводит Ura.ru. По данным агентства, подростку 12 лет. Родом он из Швейцарии, затем с родителями жил в Белоруссии, а последнее время — в России. В школе ребёнок не учился.

Состояние мальчика стабильное. По данным издания, всего в больницу доставили троих детей сектантов.

Как сообщало ИА REGNUM, об убийстве 9-летнего мальчика стало известно в конце ноября. Отец и мать ребёнка вскоре были задержаны и арестованы.