Махачкала, , 07:16 — REGNUM В субботу, 7 декабря, в Махачкале Духовное управление мусульман Татарии во главе с муфтием Камилем Самигуллиным представило широкой общественности перевод на русский язык смыслов Корана, передает корреспондент ИА REGNUM. На вопрос журналистов, почему презентация перевода смыслов Корана на русский язык проходит именно здесь, муфтий ответил: «Наша река Волга несёт свои воды в Каспийское море, поэтому мы здесь».

Духовное управление мусульман Татарии

Презентация состоялась с участием глав исламских центров Северного Кавказа, прибывших в столицу Дагестана для участия в конгрессе мусульманских религиозных деятелей. Как отметил Самигуллин, «за перевод взялись в связи с наблюдениями недостатков» в содержательной части большинства аналогов современности. «Мы с 2012 года ведем эту работу. Не все сразу получалось, поэтому что-то переделывали, спорили. Иногда так увлекались этим трудом, что оставались ночевать на рабочем месте, в мечети», — сказал муфтий.

Представленный перевод смыслов Корана «Калям Шариф» — это фундаментальный труд богословов, учёных, лингвистов, литературоведов. Аналогичный перевод смыслов священного Писания мусульман на татарский язык ранее был представлен в Москве. Комментируя перевод на русский язык, Самигуллин подчеркнул, что в данном переводе смыслов Корана для удобства читателя содержатся комментарии, обособленные скобками от дословного перевода. Таким образом до читателя доносится не только буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священного Писания.