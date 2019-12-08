Апиа, , 06:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Самоа принимает экстренные меры по вакцинации населения в то время, когда более 4,5 тысяч жителей острова заболели корью. Число погибших, по последним данным, возросло до 65, сообщает 7 декабря Voice of America.

Только за последние сутки было зарегистрировано заражение еще 103 человек.

Власти Самоа объявили чрезвычайное положение, временно закрыты образовательные учреждения. Министерство здравоохранение провело беспрецедентную акцию, в ходе которой вакцину от кори получили более 90% населения.

Ранее ВОЗ сообщало о том, что за рекордные сроки из-за дезинформации граждан, вызвавшей недоверие родителей к прививкам, уровень вакцинации в Самоа снизился с 59% в 2017 году до 31% в 2018.

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