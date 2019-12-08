Москва, 8 декабря 2019, 03:28 — REGNUM Минпросвещения направило в Минтруд свои предложения по выравниванию зарплат учителям по всей стране. Об этом говорится в письме заместителя министра Минпросвещения Виктора Басюка, размещенном на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Исследование оплаты труда учителей, проведённое министерством просвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования, показал, что в регионах оклады сильно разнятся — от 3,6 тыс. рублей в Мордовии до 22,3 тыс. рублей в Приморье.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации РФ считают, что в стране необходимо построить единую систему оплаты труда учителей.
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