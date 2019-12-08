Лос-Анджелес, США, , 02:21 — REGNUM Пентагон усилил обеспечение безопасности на военных объектах США после убийства саудовцем трёх человек на авиабазе ВМС в штате Флорида, заявил 7 декабря министр обороны США Марк Эспер на выступлении в Калифорнии, трансляцию которого вел телеканал Fox News.

Эспер сообщил о том, что в 6 декабря на всех американских военных объектах приняты дополнительные меры безопасности. Также глава Пентагона распорядился пересмотреть процедуру отбора иностранцев, прибывающих в США «для того, чтобы пройти подготовку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани 6 декабря устроил стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде. Были убиты три человека и восемь ранены. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, прибывшим на место. Саудовский лётчик находился на базе для прохождения летной подготовки.

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