Лос-Анджелес, США, , 00:59 — REGNUM Власти США пока что не могут уверенно сказать, можно ли считать убийство саудовцем трех человек на авиабазе ВМС США в штате Флорида террористическим актом, заявил 7 декабря министр обороны США Марк Эспер в своём выступлении в Калифорнии, трансляция велась в Facebook.

Эспер заявил, что на данный момент не может сказать, был ли это терроризм. Он сказал: «надо позволить следователям делать свою работу и установить факты». Глава Пентагона отметил, что отталкиваться в своих действиях американские власти будут от результатов следствия.

На данный момент известно, что подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани 6 декабря устроил стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде. В результате были убиты три человека, восемь ранены. Стрелок был убит помощником шерифа, который прибыл на место преступления.

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