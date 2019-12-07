Сургут, Югра, , 22:07 — REGNUM В экономической столице Югры, в Сургуте 7 декабря 2019 года открылся исторический парк «Россия — моя история». Он стал 21-м в стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Фрагмент исторической реконструкции Департамент общественных и внешних связей ХМАО

Отмечается, что исторический парк в Югре содержит национальный компонент коренных народов Севера. В открытии сургутского парка принял участие заместитель начальника департамента по вопросам местного самоуправления администрации президента России Санал Бадмаев.

Общая площадь мультимедийного исторического парка в Сургуте составляет 9 750 кв.м. Его отличие от других 20 парков страны заключается в купольно-панорамных конструкциях.

На территории парка помимо четырёх мультимедийных экспозиций и конференц-зала расположены сервисные площадки: ретро-фотоателье, сувенирная лавка, этно-фотозона, кафе и чайная зона.

В честь открытия парка «Россия — моя история» были организованы катание на оленьих и собачьих упряжках, дегустация блюд коренных народов Югры, реконструкции исторических событий.