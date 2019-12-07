Москва, , 21:59 — REGNUM Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн, информирующий о потребителя о показателях энергоэффективности транспортного средства, будет выдаваться автопроизводителем на добровольной основе. Об этом 7 декабря сообщил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов в беседе РБК.

По его словам, «этикетка энергоэффективности» не будет носить обязательный характер, а будет прилагаться производителем к прочей документации на новый автомобиль по желанию. Таким образом, ответственности за неполучение этого документа не предусмотрено.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом документе будет содержаться исчерпывающая информация о том, сколько углекислого газа выделяет данное транспортное средство, сколько топлива оно расходует на 100 километров пути. Также в документе должно быть указано, сколько электроэнергии потребляет данный транспорт, и каков у него запас хода.

«Этикетка энергоэффективности» будет входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к транспортному средству при его продаже потребителю или демонстрации в автосалоне. Новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.

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