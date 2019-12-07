Лондон, , 21:04 — REGNUM Компания Pangaia, продвигающая идеи разумного потребления и бережного отношения к природе, разработала наполнитель для пуховиков, который состоит из полевых цветов. Об этом сообщает Elle Russia.

Известно, что на создание уникальной технологии, способной заменить гусиный пух, ушло 10 лет. Pangaia обещают, что в их одежде не будет холодно, потому что цветы обработаны по специальной методике, благодаря чему материал сохраняет тепло человеческого тела.

Бренд представил короткую и удлиненную вариации куртки в классических черном и белом оттенках. Помимо создания цветочного наполнителя, компания разрабатывает другие эко-методы в производстве вещей, например, волокно из водорослей и природные красители.