Париж, , 19:15 — REGNUM Жителям коммуны Грэль во Франции запретили умирать в своих домах в выходные и праздничные дни. Соответствующий указ внесла мэр коммуны Изабелль Дюжеле.

По ее словам, данное решение призвано обратить внимание на проблему недостатка врачей в коммуне.

«(За указом) кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением», — отметила Дюжеле.

По данным французских СМИ, соответствующий указ был внесен после того, как мэру самой пришлось искать медработника, который бы мог подтвердить смерть одного из жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая во Франции госпиталь Реймса прекратил медицинское обслуживание и кормление 43-летнего Венсана Ламбера, находящегося в вегетативном состоянии 11 лет.

При этом его родители публично обращались к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием отменить решение врачей о прекращении кормления их сына. Макрон ответил, что не в силах это сделать.

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