Москва, , 16:28 — REGNUM За 15 дней с момента запуска движения поездов по Московским центральным диаметрам (МЦД) новым видом транспорта воспользовались около 7,5 млн пассажиров. Об этом 7 декабря сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Количество пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) за 6 декабря составил 550 тыс. человек.

«Это превысило наши ожидания: по подсчетам, так пассажиропоток должен был увеличиться по итогам нескольких месяцев работы МЦД, а он вырос уже через 15 дней с момента запуска», — отмечают в московском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Рост пассажиропотока в ведомстве связывают с улучшением качества обслуживания поездок по МЦД, увеличением пассажирских мест за счет удлиненных составов поездов. Немаловажным фактором роста пассажиропотока является наличие льготного и бесплатного проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологического исследования, проведенного специалистами департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, 85% респондентов (участников опроса) отметили улучшение качества обслуживания на МЦД по сравнению с их первой поездкой по ним.

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