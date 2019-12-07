Москва, , 16:09 — REGNUM Российскую исполнительницу Полину Гагарину оскорбило поведение одного из участников шоу «Голос». Речь идет об исполнителе из Екатеринбурга Арсение Курчанине, который во время выступления на шоу насыпал на стол Гагриной семечки.

На шоу Курчанин исполнял песню группы «Руки вверх!» «Лишь о тебе мечтая» в образе уличного бандита. В ходе исполнения номера он наспыал семечки на стол Полины Гагариной. Однако она не оценила поведение подопечного Сергея Шнурова.

По окончании номера Гагарина высказала свое недовольство.

«Ты бы никогда не подошел к такой красивой девочке и не выбросил бы семечки мне буквально в лицо, это было в миллиметре <…> Это хамское поведение», — сказала Гагарина.

Она отметила, что артиста она прощает, так как в общем-то знает, кто научил его такому.