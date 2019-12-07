Москва, , 16:11 — REGNUM Специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы провели социологическое исследование, по данным которого порядка 85% респондентов отметили улучшение качества обслуживания на Московских центральных диаметрах (МЦД) по сравнению с первой поездкой. Об этом 7 декабря сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

В опросе приняли участие около 10 тыс. человек, большинство из которых высказались о качественном улучшении обслуживания, связанным с увеличением пассажирских мест в вагонах поездов.

«Количество мест в сутки увеличилось более чем на один миллион, и, согласно последним данным опроса, около 85 процентов пассажиров отмечают существенное улучшение качества их поездки по сравнению с первой поездкой на МЦД», — отмечают в департаменте.

Среди жалоб пассажиров можно отметить точное выполнение графика движения, ответственность за исполнение которого лежит на Центральной пригородной пассажирской компании

Как сообщало ИА REGNUM ранее, железнодорожные пригородно-городские перевозки удерживают лидирующие позиции: большинство жителей Москвы и Подмосковья отдают предпочтение этому виду общественного транспорта и, в частности, МЦД. Согласно исследованию, проведенному специалистами Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), 42% респондентов используют для передвижения в агломерации Москвы железную дорогу. При этом автобус и личный транспорт заняли второе и третье места: по 29% и 18% соответственно. Основной критерий выбора транспорта для часто путешествующих из центра города в область — время в пути (78%), удобство расписания (60%), комфорт в транспортном средстве (57%).

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