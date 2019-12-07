Париж, , 16:02 — REGNUM Пятнадцать крупных автострад заблокировали в знак протеста против нововедений в налоговой политике государства водители большегрузных автомобилей во Франции. Об этом 7 декабря сообщает телеканал BFMTV.

Сотни фур создали препятствие нормальному движению автотранспорта на автострадах А-1 и А-4, ведущих от Парижа в сторону Лилля и Бельгии, а также в сторону Страсбурга и Германии. Затор из легковых автомобилей которые могут проехать лишь по одной из линий автострады, протянулся на много сотен метров.

Водители-манифестанты перекрыли пункты оплаты проезда по автостраде у города Тулуза, одного из крупнейших промышленных центров Франции. Полностью заблокирована автострада в сторону Лиона, нарушено движение на автострадах на юго-востоке страны, а также в регионе Рона-Альпы, в Бретани, Нормандии и Бургундии.

Всего в протестной акции задействованы 11 из 17 регионов Франции. При этом через заграждения из грузовиков не пропускаются фуры с иностранными номерами. Водители протестуют против повышения налогов и ухудшения финансового положения мелких транспортных компаний, которые при повышении налога на топливо могут потерять до половины своих доходов, что неизбежно скажется на зарплате персонала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о забастовке работников общественного транспорта во Франции, в результате которой было практически полностью парализовано движение транспорта в крупных городах.

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