Сочи, Краснодарский край, , 15:29 — REGNUM В Сочи в самое ближайшее время начнутся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что переговоры пройдут в той самой комнате, где российский лидер в последние дни проводил совещания с военными. Правда, в помещении был заменен стол.

Лукашенко сегодня утром прилетел в Сочи, где должны пройти переговоры с российским лидером по дальнейшему углублению интеграции России и Белоруссии.